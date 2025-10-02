V sedmadvaceti má dvaadvacet dětí, díky náhradním matkám

Lifestyle
​Kristina Öztürková z Gruzie je hrdou maminkou dvaadvaceti dětí. Její partner turecký milionář a majitel hotelů Galip Öztürk je z tolika dětí nadšený a oba věří, že budou mít v budoucnu ještě další potomky. Kristina by jich chtěla mít rovnou stovku.
video: ig / @batumi_mama
