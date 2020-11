VIDEO: Dilema všedního dne: Jak se nalíčit pod roušku? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dilema všedního dne: Jak se nalíčit pod roušku?

Spousta žen řeší problém, jak se nalíčit pod roušku. Má to vůbec smysl a lze to udělat tak, aby se líčení nerozmazalo a neobtisklo? Má a lze! Vizážista Pavel Kortan vám na modelce Mirce ukáže, jak na to.

video: rena, iDNES.tv