Dvanáctiletá Liberty Barrosová z Velké Británie dokáže své tělo uvést do extrémních pozic. Má velmi ohebné tělo a dokáže se stočit do pozic jako had. Díky tomu už objela velkou část světa. Zájem o ni mají ty nejprestižnější cirkusy. Že je extrémně ohebná, zjistila jen náhodou.

video: Instagram/libertybarros