Domácí sekaná jako od babičky

Lifestyle
video: Recepty od starkej
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:21

Vyzkoušeli jsme EVO Cuatro, dostupný crossover pro nenáročné zákazníky
Domácí
22. 10. 2025 0:06
01:50

První cigaretu jsem měla ve čtyřech letech, přiznala Valérie Zawadská
Společnost
22. 10. 2025 0:06
00:27

Bramborové knedlíky se švestkami
Lifestyle
22. 10. 2025 0:06
00:40

Domácí sekaná jako od babičky
Lifestyle
22. 10. 2025 0:06
00:47

Lidé v Tunisku protestují proti znečišťujícímu chemickému závodu
Zahraniční
21. 10. 2025 21:32
02:50

Jedu nonstop na horské dráze. Martin Dejdar pokřtil autobiografickou knihu
Společnost
21. 10. 2025 20:28
00:42

V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu
Zahraniční
21. 10. 2025 20:10
00:38

Fotbalisté Slavie trénují na stadionu Atalanty Bergamo před zápasem v Lize mistrů
Sport
21. 10. 2025 18:58
00:19

Řidič nedal přednost a střet dvou aut si vyžádal čtyři zraněné, včetně dvou dětí
Domácí
21. 10. 2025 17:54
01:27

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj
Domácí
21. 10. 2025 17:38
00:39

Nejezděte do Budapešti, zabijou vás tam, varoval bývalý ruský špion Putina
Zahraniční
21. 10. 2025 15:58
01:02

Hegseth se proletěl s elitním pilotem Top Gunu
Zahraniční
21. 10. 2025 15:48
01:47

V lomu ČSA dotěžují zbytky uhlí, vzniká zde jezero
Domácí
21. 10. 2025 15:22
01:53

Krumlov se definitivně loučí s vyhořelým bazénem
Domácí
21. 10. 2025 15:08
00:31

Daniela Peštová září i mimo přehlídková mola
Lifestyle
21. 10. 2025 15:02
04:29

Prezident Pavel jmenoval Martina Smolka ústavním soudcem
Domácí
21. 10. 2025 14:54
01:22

„Péjáci“ na motorkách mají na kontě přes 90 zákroků
Domácí
21. 10. 2025 12:48
00:26

Největší maďarskou rafinerii zachvátil požár. Orbán slibuje přísné vyšetřování
Zahraniční
21. 10. 2025 12:38
02:15

Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Zahraniční
21. 10. 2025 12:08
04:49

Takový skvost jsem nikdy nevyráběl, říká klenotník o nejdražší výhře v historii iDNES.cz
Domácí
21. 10. 2025 11:48

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.