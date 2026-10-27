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Domelipa se nebojí ukázat své křivky

Lifestyle
Domelipa, vlastním jménem Dominik Elizabeth Reséndez Robledo, je mexická influencerka, zpěvačka, tanečnice a podnikatelka. V současnosti patří k nejsledovanějším osobnostem na TikToku na světě a kraluje i Instagramu. Její dokonalé tělo bez příkras inspiruje i slavné návrháře.
video: Instagram/@domelipa
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