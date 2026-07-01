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Doom se vrací a s ním i krvelačný Slayer

Lifestyle
Příležitost podívat se s předstihem na ukázku z očekávaného DLC Revelations pro fenomenální FPS Doom: The Dark Ages jsme si nemohli nechat ujít. Na tohle všechno se můžete těšit už za pár dní.
video: Bethesda
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