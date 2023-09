VIDEO: Učitelku vyhodili kvůli Onlyfans. Teď je na mizině Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Učitelka Sarah Juree byla vyhozena poté, co se zjistilo, že na platformě Onlyfans zveřejňuje lechtivé fotky. Některé fotografie byly údajně pořízené i v prostorách školy. Medializace jejího příběhu jí udělala reklamu, avšak pouze krátkodobě. „Dostala jsem právě tolik pozornosti médií, aby mi to zničilo život, ale ne dost na to, abych ze situace mohla skutečně těžit,“ popsala žena, jak jí medializace celé kauzy uškodila. Aktuálně není zaměstnaná a ani platforma Onlyfans jí nepřináší zisk jaký očekávala. S platem učitelky však strádala a nezvládala uživit sebe a svoji dceru. Nyní se snaží, aby se o této problematice dozvěděly i další ženy, které uvažují o podobném způsobu přivýdělku.

video: Instagram/@sarahjuree