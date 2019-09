VIDEO: Dům z kamenů s neprůstřelnými okny najdete v Portugalsku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dům z kamenů s neprůstřelnými okny najdete v Portugalsku

Lidská fantazie nezná mezí – a to platí i pro architekturu. Obydlí na úpatí pohoří Fafe v severním Portugalsku vlastní Vítor Rodrigues. Dvoupatrovou stavbu dokončil v roce 1974 a sloužila mu jako rodinné venkovské sídlo. Kvůli neustálému obtěžování turisty však dům bez elektřiny s neprůstřelnými okny a pancéřovými dveřmi, který se stal místní atrakcí, opustil. Stavba ze všeho nejvíce připomíná asi obydlí animované rodiny Flintstoneových a dokonale zapadá do okolní magické přírody. Říká se jí Casa do Penedo.

video: Instagram