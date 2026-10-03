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EA SPORTS FC™ 27 | Official Launch Trailer

Lifestyle
video: EA Sports FC
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EA SPORTS FC™ 27 | Official Launch Trailer
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