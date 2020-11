VIDEO: Rybář omylem spolkl živou rybu. Vyndat ji musel lékař Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rybář omylem spolkl živou rybu. Vyndat ji musel lékař

Poměrně bizarní zákrok museli provést egyptští lékaři rybářovi, kterému se v krku zasekla ryba. Dostala se mu tam díky neopatrnosti. Poté, co ulovil první rybu, zahlédl druhou. Tu první si tedy dal do pusy, aby si uvolnil ruce pro další úlovek a během manévrování mu první ryba sklouzla do krku, kde se zasekla.

video: AP