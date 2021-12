VIDEO: Ekologická past na potkany Ekomille, která má změnit boj proti hlodavcům Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ekologická past na potkany Ekomille, která má změnit boj proti hlodavcům

Zakladatelem nového způsobu boje proti potkanům je Ital Pat Marino, který již v roce 2019 přišel na to, co těm americkým chutná nejvíc a jak se obejít bez otrávené návnady. Sestrojil tehdy svou první důmyslnou ekopast jménem Ekomille a stal se tak prvním Italem, který svoje zařízení začal vyvážet do Ameriky. Od té doby se mu podařilo prodat na 165 kusů svého zařízení.

video: ddteam.it