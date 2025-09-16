Estetické zbraně podzimu: Lososí sperma, odstranění hyperpigmentace a vyšetření znamének
16. 9. 2025 0:06 Lifestyle
Estetické zbraně podzimu: Co radí po letním slunění lékaři z oborů estetiky a dermatologie? Doktorka estetické medicíny Zuzana Poláková vysvětlí fenomén lososího spermatu a předvede jeho aplikaci, lékař dermatovenerologie Petr Arenberger připomene, na co při slunění nezapomínat a kdy je vhodné vyšetřit znaménka a pihy dermatoskopem a lékařka estetické medicíny Gabriela Kičmerová poradí, kdy je třeba začít s ošetřením pleti a bojem proti vráskám a též poradí, jak vymazat z tváře hyperpigmentace nebo popraskané žilky.
