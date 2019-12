VIDEO: E. T. se po 37 letech vrátil zpátky v dojemném příběhu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

E. T. se po 37 letech vrátil zpátky v dojemném příběhu

E.T. mimozemšťana přivedl zpět v reklamním filmovém ohlédnutí režisér Lance Acord. Krátké pokračování slavného filmu z roku 1982 posvětil i jeho režisér Steven Spielberg. V dojemném příběhu, který zachoval podstatu původního snímku, se E.T. znovu setkává se svým kamarádem Elliottem. Ten se z odstupem let stal otcem dvou dětí. Ale také mimozemšťan se pochlubí změnami ve svém životě. Čtyřminutový snímek vznikl jako reklama pro americkou TV společnost Sky a Xfinity a vytvořila jej společnost Comcast, jež je držitelem licenčních práv.

video: Xfinity