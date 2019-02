VIDEO: Kolekce Jeremyho Scotta se trefuje do fake news Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

New York má v těchto dnech ještě zběsilejší tempo než obvykle. V rámci týdne módy se na několika místech zároveň odehrávají módní přehlídky menších i luxusních značek a další doprovodný program. O kreativní kousky tedy nouze rozhodně není. Návrhář Jeremy Scott se ve své kolekci pro podzim/zimu 2019 trefuje do novinových titulků, bulvárních sdělení a fake news. On sám se prošel po mole jako model.

video: Reuters