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Polštáře, brouci, ostnaté podprsenky. Bláznivé kreace z podzimních týdnů módy

Lifestyle
Příštímu roku bude vládnout maximalismus. Na týdnech módy v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži tak nebyla o nevšední modely nouze. Některé však byly ulítlejší než jiné. Mezi podivnostmi z přehlídkových mol nechyběly polštáře, brouci, záchodové štětky i bezvládná těla.
video: yt / @FashionFeed
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