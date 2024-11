VIDEO: Fenomén Ulice slaví 20 let: Výherci soutěže nahlédli do seriálových ateliérů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Fenomén Ulice slaví 20 let: Výherci soutěže nahlédli do seriálových ateliérů

Co nejvíce překvapilo výherce soutěže Fenomén Ulice: 20 let na prohlídce seriálových ateliérů v pražské Hostivaři? Co museli pro výhru speiciální exkurze udělat popsala publisherka titulů pro ženy vydavatelství Mafra Dana Vajglová.

video: rena, iDNES.tv