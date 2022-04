VIDEO: Gorily horské, jak je může vidět turista v Ugandě (2022) Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Gorily horské, jak je může vidět turista v Ugandě (2022)

Ani covid ho nezastavil, aby za gorilami do Afriky přestal jezdit. Předloni stihl navštívit gorily horské ve Rwandě, loni v listopadu je ukázal svému třináctiletému synovi v Ugandě, letos v únoru si zaletěl do Konga za gorilami východními a tento týden se Marek Ždánský vrátil z Ugandy s expedicí Go za gorilou.

video: Marek Ždánský