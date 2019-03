VIDEO: Had se vplazil do ložnice a zaútočil na spící ženu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nebyla to noční můra, ale děsivá realita. 75 letá žena z Thajska byla ve spánku napadena hadem. Podle vlastních slov nechápe, jak se had dostal do domu a proč ji kousl do nohy, aniž by ho nějak ohrožovala. Když se bolestí probudila, utekla z pokoje a zavolala odchytovou službu. Útok hada zaznamenala bezpečnostní kamera, kterou ženě syn nainstaloval do ložnice, aby mohl měl matku pod dohledem.

video: Reuters