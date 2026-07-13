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Herečce říkají Kim Kardashian bez plastik

Lifestyle
Pětadvacetiletá herečka Inde Navarrette oslnila svět svou přirozenou krásou. Podle mnohých je Kim Kardashianovou bez plastik. Stát se profesionální celebritou ale neplánuje, miluje herectví a věří, že pronikne do Hollywoodu. Podívejte se do naší galerie na její neodolatelné snímky.
video: Instagram/@indenavarrette
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