VIDEO: Hyrule Warriors: Age of Calamity - oznamovací trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hyrule Warriors: Age of Calamity - oznamovací trailer

Hyrule Warriors: Age of Calamity lákají nejenom na přepálenou akci, v níž mocnými údery posíláte desítky nepřátel naráz na onen svět, ale také příběh, který bude zajímat fandy fantastického RPG The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

video: Nintendo