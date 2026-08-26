IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
26. 8. 2026 15:06 Lifestyle
Švédská nábytkářská firma IKEA na herním veletrhu Gamescom odhalila kolekci nového nábytku a doplňků určených do herního pokoje. Jde o designové novinky, které však přinášejí i celou řadu praktických využití a zapadnou do vašich herních doupat. Zdrojem inspirace je herní konzole Xbox.
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IKEA odhalila nábytek pro hraní her. Vsadila na chytrou organizaci stolu
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