Into the Dead 2 - trailer na Switch

Když úspěšná mobilní free 2 play hra zamíří na další platformu a zbaví se přitom mikrotransakcí, musí to být hit, ne? Zombie runner Into the Dead 2 ukazuje, že k úspěchu to stačit nemusí.

video: Versus Evil