VIDEO: Iratus: Lord of the Dead - lore trailer Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Iratus: Lord of the Dead - lore trailer

Herní obchod Gog rozdává plnou verzi tahové taktické roguelike hry na hrdiny Iratus: Lord of the Dead. Se zařazením do své knihovny si ovšem musíte pospíšit.

video: Studio Unfrozen