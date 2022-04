VIDEO: Ivetu trápila oční víčka, zákrok jí omladil Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ivetu trápila oční víčka, zákrok jí omladil

To hlavní, co Ivetu trápilo, byla oční víčka. „Horní víčka nosím na řasách,“ stěžovala si lékařce na převisy. Hana Skeřilová z Yes Visage souhlasila, že nadbytky kůže je možné odstranit, a omladit ji - spolu s FasLiftigem. „Volíme ho u žen, které mají pokles obličeje zejména v dolních čelistích.“ Oproti faceliftingu je zákrok v menším rozsahu, rekonvalescence je rychlejší, zákrok se provádí v místním znecitlivění a dá se zvládnout do čtyř hodin i spolu s operací horních víček.

video: Prima TV