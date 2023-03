VIDEO: Jak se staví sen pro milovanou partnerku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se staví sen pro milovanou partnerku

Jaromír si přál vybudovat v přízemí rodinného domu bezbariérový byt, kde by s partnerkou bydleli v důchodu. Pustil se do práce a přehlížel své zdravotní problémy. Rakovina však postupovala rychle, a tak se přihlásil do pořadu Jak se staví sen, aby své milované Libušce zajistil splnění snu.

video: FTV Prima