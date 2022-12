VIDEO: Účastník Love Islandu jede na světovou soutěž krásy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Účastník Love Islandu jede na světovou soutěž krásy

Soutěž Miss Czech Republic pod vedením Taťány Makarenko oznámila novou licenci na pánskou světovou soutěž Mistr Supranational. Českou Republiku pojede do Polska reprezentovat Jakub Vitek (29), kterého můžete znát z reality show Love Island. Jakub se věnuje triatlonu, pracuje jako IT specialista a nyní se vrhá i do světa modelingu. V rozhovoru promluvila i jeho partnerka Hana Dědková, která byla finalistkou Miss Czech Republic v minulém ročníku.

video: iDNES.tv