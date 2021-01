VIDEO: Je tu strach ukázat, co mám na sobě ráda, míní návrhářka Josefína Bakošová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dvaačtyřicetiletá Josefína Bakošová je nejen maminkou tří dětí, ale také i návrhářkou. V čem je jiná než ostatní čeští návrháři? Co by chtěla naučit nosit české ženy? Co je pro její tvorbu typické a šije se všechno v Čechách? Jak vidí budoucnost dua Ester a Josefína, které tuzemské sociální sítě milují?

video: rena, iDNES.tv