VIDEO: Propluli jsme Prahou na kajaku

Propluli jsme Prahou na kajaku

Nejkrásnější pohled na svět je z vody. To by vám řekl každý vodák. My vám nabízíme netradiční pohled na Prahu z hladiny Vltavy. Projeďte se spolu s námi od soutoku Berounky až do Troji. Uvidíte, že na tom něco je.

video: iDNES.cz