VIDEO: Těžaři ukázali nejlepší vystupování z letadla Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Těžaři ukázali nejlepší vystupování z letadla

Taky se po přistání chcete dostat z letadla co nejrychleji? Podobně to mají ale i ostatní, a tak při vystupování vzniká chaos. Kanadští těžaři ale předvedli, že to může jít i jinak. Podívejte se, jak efektivní byl jejich výstup. Natočila ho letuška společnosti WestJet Louise Vadeboncoeurová.

video: Louise Vadeboncoeur