Karolínu Surý se stala vítězkou Miss Czech Republic 2020 za svobodna, kdy používala používala příjmení Kopíncová. Se svým manželem Radovanem Surým tvoří pár již šest let a účast v soutěži jim nestála v cestě. Nyní však započali novou éru a kvůli pracovní nabídce se odstěhovali do New Yorku, kde budou žít přibližně dva roky. Jak se jim tam daří a zda by v USA chtěli žít natrvalo se dozvíte v rozhovoru pro iDNES.tv.

video: iDNES.tv