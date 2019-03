VIDEO: Závod motorkářů se zvrhl v pěstní bitku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Závod motorkářů se zvrhl v pěstní bitku

Motorkář Marion Calvo během národního šampionátu na Kostarice minulý měsíc vrazil do závodníka Jorge Martineze, který po drobné kolizi spadl. Martinez si to ale nenechal líbit a Calvovi razantně vysvětlil, co si o jeho zákroku myslí.

video: AP