VIDEO: Tato kráska byla závislá na pornu. Teď čte bibli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tato kráska byla závislá na pornu. Teď čte bibli

Americká středoškolačka byla dlouhá léta závislá na pornu. Sledovala ho několik hodin denně i v noci, až ji to přivedlo k problémům ve škole. Poté, co se závislosti zbavila, přísahala, že líbání a sex si nechá až poté, co ji její nastávající odvede k oltáři.

video: Gracelyn Sorrell