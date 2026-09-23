Kráska vybudovala kosmetické impérium
23. 9. 2026 10:50 Lifestyle
Negin Mirsalehi je jednou z nejúspěšnějších světových beauty a módních influencerek, podnikatelek a digitálních tvůrkyň. Proslavila se nejen svým ikonickým stylem a hustými dlouhými vlasy, ale především založením globální značky vlasové kosmetiky Gisou. Ukázala světu, že i dokonalá kráska umí pracovat.
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