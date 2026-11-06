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Tyto světové hvězdy neznají ostych a na pódia už vynesly ledasco

Lifestyle
Některé zpěvačky se rozhodně nebojí vystoupit z davu a jejich koncertní outfity jsou toho důkazem. Lady Gaga, Dua Lipa i Sabrina Carpenter dokazují, že na pódiu neplatí žádná módní pravidla.
video: Instagram/@dualipa
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