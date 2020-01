VIDEO: Nevídané! Na lesní roh se dá hrát i nohama Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevídané! Na lesní roh se dá hrát i nohama

Hra na lesní roh, sice jsem to nezkoušel, ale určitě to není nic jednoduchého. Potřebujete dobře vytrénované ruce. My vám ale ukážeme Mistra, který navzdory nepřízni osudu, hru na lesní roh zvládá bravurně . S naším štábem jsme se vydali na zkoušku Zemlinského kvarteta. S ním dnes v Praze vystupuje jeden z nejobdivuhodnějších hornistů – Felix Klieser z Německa. Na lesní roh hraje levou nohou.

