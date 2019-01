VIDEO: Bitka v letadle! Cestující se do sebe pustili pěstmi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Bitka v letadle! Cestující se do sebe pustili pěstmi

Letadlo australské nízkonákladové společnosti Scoot, na lince ze Sydney do Singapuru, se muselo vrátit zpět na letiště odkud vzlétlo. Na palubě letadla se do sebe totiž ostře pustili dva cestují. Spor přerostl v pěstní souboj a ani pasažéři, ani personál nebyl schopen oba muže uklidnit. Podle televize ABC byl jeden z cestujících pod vlivem alkoholu. Co hádku a následnou bitku mezi pasažéry vyvolalo není jasné.

video: Rico David Garilli