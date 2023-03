VIDEO: The Sims budou mít konečně konkurenci, v Life by You se bude i mluvit Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

The Sims budou mít konečně konkurenci, v Life by You se bude i mluvit

Poslední díl oblíbeného „simulátoru života“ The Sims vyšel téměř před deseti lety a fanoušci zatím marně vyhlížejí další. Díry na trhu hodlá využít vydavatelství Paradox Interactive a již brzy přinese svojí vlastní vizi žánru nazvanou Life by You.

video: Paradox