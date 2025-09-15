Synové mi rostou před očima. Lucie Vondráčková nestíhá nakupovat oblečení

Lifestyle
Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková při focení pro kampaň Nákupy s Ona Dnes přiznala, že nakupování je pro ni formou terapie a slabost má hlavně pro brašny, kterých má už celou sbírku. Promluvila i práci, povinnostech, ale i netradičních zážitcích z léta. Co ráda nakupuje a jak obtížné je sehnat oblečení pro její syny se dozvíte v rozhovoru pro iDNES.tv.
video: iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:31

Synové mi rostou před očima. Lucie Vondráčková nestíhá nakupovat oblečení
Lifestyle
15. 9. 2025 12:20
00:49

Majitel vyhořelé vily i žhář u soudu přiznali pojistný podvod
Krimi
15. 9. 2025 12:00
00:49

Soud potrestal muže za úmyslné založení požáru
Domácí
15. 9. 2025 11:54
01:43

Rusové s Bělorusy trénují útok na západ
Zahraniční
15. 9. 2025 11:36
00:44

Proměna Demi Lovato. Po depresích je opět na vrcholu
Společnost
15. 9. 2025 11:34
01:08

Utajený ceremoniál pro nejlepší jezdce Vuelty
Sport
15. 9. 2025 11:18
00:40

V Thajsku shořely tři výletní lodě
Zahraniční
15. 9. 2025 10:12
00:34

Údržbáře soudí za zapálení bazénu při likvidaci sršního hnízda
Krimi
15. 9. 2025 10:02
01:08

Nová škodovka je k vidění přímo v Boleslavi
Technika
15. 9. 2025 9:10
00:43

Nejlepší sankce proti Rusku jsou požáry rafinérií, řekl Zelenskyj
Zahraniční
15. 9. 2025 9:02
00:48

Zdravotní sestra z Kentucky resuscitovala mývala
Zahraniční
15. 9. 2025 8:54
00:45

Rybáři a ochránci přírody kritizují bagrování řeky Rusavy v Holešově
Domácí
15. 9. 2025 8:30
00:51

Církev zvelebuje svůj areál v centru Havlíčkova Brodu
Domácí
15. 9. 2025 8:20
01:10

Na protest proti Erdoganovi přišlo přes 50 tisíc lidí
Zahraniční
15. 9. 2025 7:18
01:01

Spisovatel podporuje týrané a handicapované psy
Domácí
15. 9. 2025 5:24
02:03

Elektrický Mercedes-Benz G předvádí své schopnosti v terénu
Technika
15. 9. 2025 0:06
00:42

Vzpomínky na včerejší noc
Lifestyle
15. 9. 2025 0:06
00:23

Nová hračka mé ženy
Lifestyle
15. 9. 2025 0:06
01:53

Violetiny prázdniny
Lifestyle
15. 9. 2025 0:06
02:25

Tajemství deep plane faceliftu: Lidé se bojí bizarností, říká plastický chirurg Eva Dřevínková
Společnost
15. 9. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.