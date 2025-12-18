Luxus na vlnách. Aura je superjachta pro boháče
18. 12. 2025 8:20 Lifestyle
Koncept superjachty Aura okouzlí už na první pohled svým elegantním vzhledem. Loď navržená společností Sinot nabízí nahlédnutí do nové éry námořních cest miliardářů. Jachta se vyznačuje prosklenými salonky, panoramatickými výhledy a soukromou palubou pro majitele, která je popisována jako „útočiště nad vlnami“. Může pojmout až 16 hostů, má VIP apartmá, šest luxusních kajut a zázemí pro 47 členů posádky. Mezi hlavní atrakce patří skládací terasy, potápěčský klub, observatoř a víceúrovňový plážový klub přímo propojený s vodou. Apartmá majitele se pyšní soukromou palubou, koupelnami, dvojitými šatnami a odlehlými salonky. Mezi doplňky patří dvě limuzíny, osm vodních skútrů a kompletní arzenál vodních hraček. Ačkoli cena zůstává nezveřejněna, společnost Sinot tvrdí, že Aura je plně funkční koncept připravený k realizaci.
00:39
01:14