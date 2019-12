VIDEO: Mariah Carey si ve vtipné reklamě zahrála potvoru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Popová hvězda se objevila ve vtipné reklamě, kde se ze začátku jeví jako milující a štědrá žena. V závěru se ale málem popere o brambůrky. V bitvě o balíček se snaží využít svých ženských předsnotí, ale nakonec zvítězí nad bezmocným elfem její pronikavý hlas. Celý spot provází její nejslavnější vánoční hit „All I Want For Christmas Is You“, který vidala v roce 1994 a letos slaví 25. výročí.

video: Walkers Crisps