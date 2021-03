VIDEO: Kdo koho rozbrečel? Meghan řekla, jak to bylo s Kate Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kdo koho rozbrečel? Meghan řekla, jak to bylo s Kate

Vévodkyně Meghan (39) přiznala, že měla velmi naivní představy o přivdání se do královské rodiny. Ve „výbušném“ rozhovoru řekla hodně, mimo jiné i to, jak to bylo mezi ní a vévodkyní Kate.

video: Reuters