Žhavý a provokativní spot ke dni nezávislosti

Mexičané v neděli slaví Cinco de Mayo. V překladu, 5. května. Právě 5. května, v roce 1862 nedaleko města Puebla, zvítězila mexická armáda nad francouzským vojskem. V USA je tento den nazýván dnem nezávislosti Mexika a slaví ho všichni Mexičané po celém světě. To by ale nebyl kontroverzní režisér Chris Applebaum on, kdyby k tomuto dni nevytvořil žhavý a provokativní spot. Modelka Sofia Bevarly se na videu cpe nachos s guacamole a polévá se tequilou. Samozřejmě se sombrerem a v plavkách s mexickými motivy.

video: EATS