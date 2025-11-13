Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli

Lifestyle
Firma Valve, která je největším distributorem digitálních her na světě se svým online obchodem Steam, představila několik hardwarových novinek. Mezi nimi nejvíce vyčnívá nová herní konzole Steam Machine, která má potenciál tvrdě konkurovat pomalu upadajícímu Xboxu od Microsoftu.
video: Valve
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:51

Plošné odvody, stanovené kvóty. Německá vláda se dohodla na povinné vojně
Zahraniční
13. 11. 2025 11:32
00:42

Brněnský hrad Špilberk znovu rozzářila světelná show
Domácí
13. 11. 2025 11:18
00:36

Ve Filadelfii vyrobili poslední jednocent v historii USA
Zahraniční
13. 11. 2025 10:58
00:49

Playmate Coco Austin provokuje na sociálních sítích odvážnými outfity
Společnost
13. 11. 2025 10:48
00:39

Paříž si připomněla 10 let od teroristických útoků
Zahraniční
13. 11. 2025 10:32
01:45

Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí
Domácí
13. 11. 2025 10:24
01:31

Lezci instalují na Černou věž osvětlení, v létě dostala bezpečnostní síť
Domácí
13. 11. 2025 10:18
42:09

Nenalétněte módním „eko“ trendům a fixujte energie na 3 roky, říkají experti
Rozstřel
13. 11. 2025 10:18
02:40

Krvelačné obludy masakrují Rusy. Kina na Ukrajině hlásí éru vlasteneckých hororů
Lifestyle
13. 11. 2025 10:12
02:24

The Super Mario Galaxy Movie - první trailer
Lifestyle
13. 11. 2025 9:52
03:08

Nezažil jsem, že by mi někdo radil, co mám dělat, řekl k Dozimetru člen vedení DPP Šurovský
Krimi
13. 11. 2025 9:34
06:16

Microsoft musí mít nahnáno. Steam představil vlastní herní konzoli
Lifestyle
13. 11. 2025 9:22
01:05

Řidič v Jižní Koreji najel do tržiště a zabil dva lidi, dalších 18 zranil
Zahraniční
13. 11. 2025 9:08
00:58

V Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice
Domácí
13. 11. 2025 8:28
00:39

Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump
Zahraniční
13. 11. 2025 7:38
02:59

Střet zájmů vyřeším, ale tohle není prodej rohlíku v krámě, řekl Babiš
Domácí
13. 11. 2025 7:30
00:42

Z České ulice v centru Brna dočasně mizí stavební zábrany
Domácí
13. 11. 2025 5:56
01:10

Výroba výrazně upraveného Ayga X začala
Technika
13. 11. 2025 0:06
02:05

Nejlevnější gramofon Technics má legendární pohon a neobvyklou funkci
Technika
13. 11. 2025 0:06
01:06

Podívejte se na největší motoveletrh, do Milána dorazily novinky a tisíce lidí
Technika
13. 11. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.