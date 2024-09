VIDEO: První trimestr byl pekelný! Teď má díky mateřství od migrény dovolenou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rýza Blažejovská založila před pěti lety pacientskou organizaci pro lidi s migrénou, která jim pomáhá se snáze vyrovnat s komplikacemi, které tahle nemoc přináší (v Česku trápí migréna více jak jeden milion lidí). Bylo to přirozené vyústění její vlastní zkušenosti. Když bylo nejhůř, měla až dvacet ataků měsíčně. Kvůli velké nejistotě, kterou jí tahle nevyzpytatelná nemoc zasela do života, dlouho odkládala i své těhotenství. Čekala na dobu, kdy jí bude líp, aby už nemusela užívat tolik léků. Po pěti letech marného čekání se ale rozhodla a velký krok do neznáma přeci jen udělala. První trimestr byl naprosto šílený, jeden její atak dokonce trval 14 dnů v kuse! Během té doby skončila Rýza Blažejovská dokonce v nemocnici. Od 4. měsíce těhotenství se ale její stav výrazně zlepšil a trvá i dnes, kdy má zdravé dítě, které kojí. Vždy to tak nebývá, ale v jejím případě jí mateřství dalo od migrény dovolenou.

video: iDnes.tv, Martin Chamer