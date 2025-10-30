Miss Universe boří hranice. Letos poprvé v ní soutěží dvě ženy starší 40 let
30. 10. 2025 10:34 Lifestyle
Mezinárodní soutěže Miss Universe se letos poprvé v její historii zúčastní i dvě dámy starší čtyřiceti let. Oběma je 42 a jedna zastupuje Rwandu, druhá ostrov Bonaire, který patří Nizozemsku. Horní věkovou hranici zrušila soutěž v loňském roce. Překážkou už není ani manželství a mateřství.
01:16