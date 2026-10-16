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Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo

Lifestyle
Bohaté výšivky, výrazné vzory, krajky, korálky a střihy připomínající oděvy našich prababiček. To, co může působit jako záležitost omezená na folklorní slavnosti, si nachází cestu do našich šatníků. Jak ukázaly podzimní týdny módy, návrháři se letos inspirovali tradičními oděvy a rukodělnými technikami. Jenže má to háček: kulturní apropriaci.
video: MAXHOSA AFRICA
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