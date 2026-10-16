Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo
16. 10. 2026 0:06 Lifestyle
Bohaté výšivky, výrazné vzory, krajky, korálky a střihy připomínající oděvy našich prababiček. To, co může působit jako záležitost omezená na folklorní slavnosti, si nachází cestu do našich šatníků. Jak ukázaly podzimní týdny módy, návrháři se letos inspirovali tradičními oděvy a rukodělnými technikami. Jenže má to háček: kulturní apropriaci.
02:03
Pohlreich posunul hospodu U kaštanu od připos.ané kuchyně k jahodovým knedlím z chleba
Lifestyle16. 10. 2026 0:06
45:47
NA KAFI: Blanka Malá - celý záznam
Společnost16. 10. 2026 0:06
25:32
Když šéf odejde v nejlepším. Proč náhle opustil Škodu a jde k Volvu?
01:01
Do módy se vrací folklor a poctivé řemeslo
Lifestyle16. 10. 2026 0:06
01:31
Auto bez volantu na autosalon v Paříži dovezla Tesla. Prohlédněte si Cybercab
01:45
19. ročník Concours d’Elegance v Karlových Varech
01:05
Evropa testovala marsovské vozítko Charlie. Jelo se kvůli tomu do Španělska
00:35
Prezident Pavel se vrátil z dovolené v Maroku, přiletěl nízkonákladovou linkou
Domácí15. 10. 2026 21:36
00:50
Húsíové bombardovali palác jemenského prezidenta
Zahraniční15. 10. 2026 19:22
01:59
V Jihlavě je jasno, vládnout bude Tým pro Jihlavu se STAN
Domácí15. 10. 2026 18:50
01:20
Rusko po dohodě s Trumpem obnovilo vývoz nafty na světové trhy, hlásí Peskov
Zahraniční15. 10. 2026 17:42
00:30
Hilary Swanková čeká v 52 letech třetí dítě
Společnost15. 10. 2026 17:26
02:46
Štědré dotační časy končí. Česko čeká v Bruselu přetahovaná o miliardy
Domácí15. 10. 2026 17:20
00:36
Sucho dál trápí rybáře, ti přesto musí lovit
Domácí15. 10. 2026 17:00
00:27
Sparťanští fanoušci v anketě: Kdo je jejich nejoblíbenější hráč?
Sport15. 10. 2026 16:48
01:30
Nová ukázka ze hry Grand Theft Auto VI
Lifestyle15. 10. 2026 16:30
02:32
Soudce znovu odmítl schválit dohody o vině a trestu v kauze úplatku ve VZP. Nechápu to, reagoval žalobce
Krimi15. 10. 2026 16:02
01:15
Trojblok se ve Zlíně sešel se STAN a jednal o možné koalici
Domácí15. 10. 2026 15:58
00:50
Příbramští kriminalisté zadrželi kurýra přímo při předávce
Krimi15. 10. 2026 15:50
01:01