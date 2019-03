VIDEO: Život multimilionáře je doslova plný „nahotinek“ Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Život multimilionáře je doslova plný „nahotinek“

Myslíte si, že multimilionáři se topí v penězích, neustále cestují a na každém kroku jsou obklopeni polonahými ženami? V případě Dana Bilzeriana to tak doopravdy je. Dan se sice narodil vlivným rodičům a jak se říká, se zlatou lžičkou v puse, ale má i mnoho svých zásluh a život pojal tak nějak po svém. Do povědomí široké veřejnosti se dostal hlavně přes sociální sítě a to kontroverzními příspěvky, které jsou plné žen, zbraní a drog.

video: Dan Bilzerian