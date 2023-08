VIDEO: Muž touží po extrémně úzkém pasu, lékaři mají strach o jeho zdraví Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muž touží po extrémně úzkém pasu, lékaři mají strach o jeho zdraví

Mateo Blanco má za sebou pětadvacet plastických operací a touží po další. Jeho snem je mít nejužší pas na světě. Už si kvůli tomu nechal odstranit žebra a chtěl by přijít ještě o další. Lékaři se obávají o jeho život. Po zákroku by mohl zemřít. Ani to ovšem muže neodradilo.

video: Instagram/@mateoblanco.mx