Muž utratil miliony korun, aby vypadal jak Britney Spearsová

V přepočtu téměř tři miliony korun už utratil Bryan Ray za plastické operace, aby se co nejvíce podobal popové zpěvačce Britney Spearsové. Rty si nechával předělat několikrát, aby byl jeho úsměv co nejpodobnější tmu, který lidé znají z tváře slavné zpěvačky. „Nehodlám přestat, dokud to nebude dokonalé,“ sdělil.

video: Instagram/@beeray416