Kariéru Cher mapuje nový muzikál na Brodwayi

Na Brodwayi se od prosince 2018 hraje nový muzikál The Cher Show, který mapuje zpěvaččin život a kariéru. V květnu bude Cher třiasedmdesát let, ale stále se cítí mladá. Byť už se dostavují zdravotní problémy a nebýt plastických operací, vypadala by zpěvačka jako vrásčitá babička, během koncertů se Cher ráda ukazuje v odvážných modelech. „Mám na to kuráž a nebojím se reakcí okolí. Odvážné modely mi sedí a na chvíli v nich omládnu,“ říká popová legenda.

video: Reuters